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Сегодня, 13:23

Журналист 24Sata Габелич считает, что у Хорватии больше шансов победить в матче за третье место на ЧМ

Виктория Кравченко
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Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич рассказал, что думает о предстоящем матче за третье место между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

«Кто выиграет? Конечно же, хорваты. Мы лучше марокканцев и смотримся намного более опытной командой. Тем более этот чемпионат мира может стать последним для наших легенд Модрича, Перишича и Ловрена. Они не могут себе позволить уйти ни с чем», — цитирует Габелича Sport24.

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-16-khorvatskiy-zhurnalist-modrich-perishich-i-lovren-ne-mogut-sebe-pozvolit-uyti-s-chempionata-mira-ni-s-chem
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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