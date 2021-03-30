Тренер сборной Азербайджана Де Бьязи считает, что его команда хорошо сыграла с Сербией

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Сербии (1:2).

«Разумеется, результат меня беспокоит, — цитирует специалиста Azerisport 30 марта. — Мы хотели другого итога. Александр Митрович за три матча забил пять голов. У нас было четыре голевых эпизода, которыми, к сожалению, не сумели воспользоваться. В этом и вся разница. После матча поблагодарил своих игроков. Я уверен, у нас все получится. Порой ошибки дорого нам обходились.

Я считаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Мы на верном пути. Знаю, что это нелегко. Легкая работа мне не по душе. Вижу, что и ребята постепенно лучше понимают меня. Наша «физика» тоже станет лучше. Шестью днями ранее мы играли против Португалии. Сегодня во втором тайме некоторым игрокам уже не хватало сил бегать».

Единственный мяч у Азербайджанцев с пенальти забил Эмин Махмудов. У гостей дубль в активе Александра Митровича.