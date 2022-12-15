Трезеге: «Анри вошел в историю, а Мбаппе делает это сейчас»

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге сравнил Тьерри Анри и Килиана Мбаппе.

«Они похожи тем, что оба начинали в «Монако», это два скоростных, быстрых игрока, цель которых — быть лидерами и выигрывать титулы. Анри изменил мир к лучшему и вошел в историю, а Мбаппе делает это сейчас, в неполные 24 года», — приводит AS слова Трезеге.

На ЧМ-2022 нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провел 6 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.