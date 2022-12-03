Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис стал первым игроком на ЧМ-2022, который сделал 3 результативных действия в одном матче

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис набрал 3 очка по системе «гол+пас» в матче 1/8 финала чемпионата мира против США.

В первом тайме он дважды помог отличиться партнерам по команде, сделав голевые передачи на Мемфиса Депая и Дэйли Блинда.

А во втором тайме уже сам Дюмфрис поразил ворота сборной США.

Таким образом, защитник сборной Нидерландов стал первым игроком наЧМ-2022, который сделал 3 результативных действия в одном матче.

Дюмфрис также стал вторым защитником с 1966 года с 3 голевыми действиями в матче ЧМ. Ранее это удавалось только венгру Йожефу Тоту в матче против Сальвадора в 1982 году (также гол и 2 передачи).

Кроме того, Дюмфрис стал третьим голландцем в истории с 3+ голевыми действиями в матче ЧМ, после Роба Ренсенбринка в 1978 году и Йохана Кройффа в 1974-м.

Победитель матча между командами США и Нидерландами в 1/4 финала сыграет с лучшей команды из пары Аргентина — Австралия.