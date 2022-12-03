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Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис стал первым игроком на ЧМ-2022, который сделал 3 результативных действия в одном матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис набрал 3 очка по системе «гол+пас» в матче 1/8 финала чемпионата мира против США.

В первом тайме он дважды помог отличиться партнерам по команде, сделав голевые передачи на Мемфиса Депая и Дэйли Блинда.

А во втором тайме уже сам Дюмфрис поразил ворота сборной США.

Таким образом, защитник сборной Нидерландов стал первым игроком наЧМ-2022, который сделал 3 результативных действия в одном матче.

Дюмфрис также стал вторым защитником с 1966 года с 3 голевыми действиями в матче ЧМ. Ранее это удавалось только венгру Йожефу Тоту в матче против Сальвадора в 1982 году (также гол и 2 передачи).

Кроме того, Дюмфрис стал третьим голландцем в истории с 3+ голевыми действиями в матче ЧМ, после Роба Ренсенбринка в 1978 году и Йохана Кройффа в 1974-м.

Победитель матча между командами США и Нидерландами в 1/4 финала сыграет с лучшей команды из пары Аргентина — Австралия.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
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