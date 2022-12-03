Денис Казанский: «Когда в катарском метро девушка заходит в вагон, все мужчины моментально подрываются и уступают место»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поездки на чемпионат мира в Катар.

— Три дня вы провели в Катаре. Самое яркое впечатление?

— Во-первых, «Стадион 974», построенный из разноцветных грузовых контейнеров. Название связано с их количеством и телефонным кодом Катара.

— Я в курсе.

— Стадион из контейнеров — звучит как нечто странное, согласитесь? Но это абсолютно уникальное сооружение. Стильное и очень комфортное. С любой точки — великолепный обзор. Да все арены в Катаре шикарные! Одну из них проектировала гениальная Заха Хадид.

— А что во-вторых?

— Катарское метро. Как же уважительно там относятся к людям пожилого возраста и дамам! Едва девушка заходит в вагон, все мужчины моментально подрываются и уступают место. С московской подземкой, которой пользуюсь регулярно, — большой контраст.

— Весьма.

— Ну и в-третьих — видел своими глазами фейковых болельщиков. Которые приходят на стадион в майке одной сборной, потом переодеваются...

— Значит, это не миф?

— Нет! Там их достаточно. Рядом с таким перцем я как раз сидел на матче Уэльс — Англия. Смотрю — парень в футболке сборной Аргентины. В перерыве хлоп — на нем уже красная майка сборной Уэльса. Фотографирует себя и уходит со стадиона, не дожидаясь финального свистка.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.