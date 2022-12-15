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Сегодня, 00:21

Канчельскис назвал Конате лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре (2:0).

«Франция заслуженно выиграла. Хорошая, красивая игра. Если бы французы забили второй гол в первом тайме, было бы неинтересно. А так интрига сохранилась, марокканцы вышли со свежими силами во второй половине матча, поменяли игроков. Веселенький второй тайм. MVP матча? Ибраим Конате. Здорово сегодня играл», — сказал Канчельскис «СЭ».

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря, в воскресенье. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место.

Андрей Канчельскис
Мусса Конате
Сборная Франции по футболу
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