Канчельскис назвал Конате лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре (2:0).

«Франция заслуженно выиграла. Хорошая, красивая игра. Если бы французы забили второй гол в первом тайме, было бы неинтересно. А так интрига сохранилась, марокканцы вышли со свежими силами во второй половине матча, поменяли игроков. Веселенький второй тайм. MVP матча? Ибраим Конате. Здорово сегодня играл», — сказал Канчельскис «СЭ».

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря, в воскресенье. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место.