Рюдигер о ЧМ-2022: «Сборную Германии никогда нельзя списывать со счетов»

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер оценил шансы немецкой команды на победу на ЧМ-2022 в Катаре.

«Сейчас новая эра сборной Германии. В 2014 году у нас было прекрасное поколение с такими игроками, как Кроос, Гетце, Лам, Швайнштайгер. Но я думаю, что сейчас у нас тоже есть поколение футболистов, способных добиться чего-то значимого. Германию никогда нельзя списывать со счетов. Всегда стоит рассматривать нас, как претендентов на победу в турнире. Но, если взглянуть на нашу игру в последние месяцы, возможно, наша победа станет сюрпризом. В последнее время нам не удавалось показывать качественный футбол. Я считаю, что в хорошей форме, к примеру, находится Бразилия», — цитирует Рюдигера AS.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии попала в одну группу с Испанией, Японией и Коста-Рикой.