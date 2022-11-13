Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался о возможном повторении рекорда Пеле по голам за национальную команду.

30-летнему форварду осталось забить два мяча за сборную для того, чтобы добраться до рекордного достижения 82-летнего бразильца.

«Это больше, чем я мог себе представить. Я никогда не держал в голове цифры, не стремился кого-либо превзойти, бить рекорды. Я просто люблю футбол. Игра за сборную Бразилии была моей мечтой. Просто играть за эту команду — уже что-то невероятное. Эту мечту я исполнял не только ради себя, но и ради друзей, которые не смогли стать профессиональными игроками, ради отца, дедушки, ради всех моих близких. Пеле — это пример. Пеле — это символ футбола. Пеле — это практически символ Бразилии. Я очень сильно его уважаю», — цитирует футболиста Globo Esporte.

На счету Неймара 75 забитых мячей в 121 матче за сборную Бразилии. У Пеле 77 голов в 92 играх.