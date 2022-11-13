Месси — о ЧМ-2022: «Мы должны понимать, что любая деталь может выбить нас из игры»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями перед чемпионатом мира в Катаре.

«У нас есть большие мечты, мы также реалистичны и осознаем, что переживаем хорошие времена; в то же время мы должны понимать, что это чемпионат мира, здесь все очень сложно. Любая деталь может выбить нас из игры», — приводит Marca слова аргентинского футболиста.

Для Месси это будет пятое мировое первенство — он выступал на ЧМ в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

На чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.