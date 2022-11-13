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13 ноября, 16:57

Месси — о ЧМ-2022: «Мы должны понимать, что любая деталь может выбить нас из игры»

Алина Савинова
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Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями перед чемпионатом мира в Катаре.

«У нас есть большие мечты, мы также реалистичны и осознаем, что переживаем хорошие времена; в то же время мы должны понимать, что это чемпионат мира, здесь все очень сложно. Любая деталь может выбить нас из игры», — приводит Marca слова аргентинского футболиста.

Для Месси это будет пятое мировое первенство — он выступал на ЧМ в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

На чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Источник: https://ar.marca.com/claro/futbol/seleccion-argentina/2022/11/13/6370d19346163fd5398b4575.html?intcmp=MODCLAR01

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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