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Сегодня, 13:10

Павар назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я вижу несколько фаворитов на победу. Это сборные Аргентины, Бельгии и Испании. Конечно, в их число входит и Франция. Германия? Да, они тоже способны побороться. Есть много хороших команд. При этом нельзя исключать сенсаций. Мы же концентрируемся на себе и не думаем о других», — цитирует Павара RMC Sport.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе против Австралии, Туниса и Дании. В первом матче французы встретятся с австралийцами 22 ноября (22.00 мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Бенжамен Павар
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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