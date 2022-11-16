Павар назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я вижу несколько фаворитов на победу. Это сборные Аргентины, Бельгии и Испании. Конечно, в их число входит и Франция. Германия? Да, они тоже способны побороться. Есть много хороших команд. При этом нельзя исключать сенсаций. Мы же концентрируемся на себе и не думаем о других», — цитирует Павара RMC Sport.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе против Австралии, Туниса и Дании. В первом матче французы встретятся с австралийцами 22 ноября (22.00 мск).