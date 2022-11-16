Главный тренер сборной Бельгии назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я хочу назвать следующие сборные: Бельгия, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. При этом точно не скажу, кто из них имеет самые большие шансы на успех», — цитирует испанского специалиста AS.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 ноября. Действующим обладателем титула является сборная Франции.

Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22.00 мск.