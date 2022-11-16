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Сегодня, 12:45

Семин назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко. Симпатия к определенной сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. В первом матче аргентинцы сыграют против саудитов 22 ноября (13:00 мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4893079-yurij-syomin-rasskazal-komu-budet-simpatizirovat-na-chm-2022.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Юрий Семин
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