Семин назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко. Симпатия к определенной сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. В первом матче аргентинцы сыграют против саудитов 22 ноября (13:00 мск).