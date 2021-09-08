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Захарян объяснил причины своей замены в матче с Мальтой

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Нападающий сборной России Арсен Захарян прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Все хорошо, оцениваю матч положительно, — сказал игрок. — От Мальты ожидали такого футбола» На замену были причины. Прихрамываю? И это тоже".

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

(Севастиан Терлецкий. Антон Иванов)

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