Захарян объяснил причины своей замены в матче с Мальтой
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Нападающий сборной России Арсен Захарян прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Все хорошо, оцениваю матч положительно, — сказал игрок. — От Мальты ожидали такого футбола» На замену были причины. Прихрамываю? И это тоже".
Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).
(Севастиан Терлецкий. Антон Иванов)
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