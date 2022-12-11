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11 декабря, 18:24

Семин выделил результат сборной Марокко среди всех четвертьфиналов чемпионата мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением о команде Марокко, которая вышла в полуфинал ЧМ-2022

10 декабря марокканцы в 1/4 финала победили Португалию со счетом 1:0.

«Все матчи чемпионата мира очень интересные, есть большие неожиданности, но тем и хорош футбол, что случаются такие чудеса. Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов. Куда они дойдут дальше, вопрос сложный, но уже на сегодняшний момент они произвели яркое впечатление. Конечно, сильный матч Англия — Франция, могли выиграть и одни, и другие, на мой взгляд, это был практически финал», — приводит слова Семина ТАСС.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Хорватией 13 декабря, а сборная Франции встретится с Марокко 14 декабря. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: ТАСС

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Юрий Семин
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