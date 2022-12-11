Криштиану Роналду: «Я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на следующий день после поражения от сборной Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре опубликовал пост в социальных сетях.

«Победа на чемпионате мира со сборной была самой большой мечтой в моей карьере.

Я боролся за эту мечту. За 16 лет я пять раз выступал на чемпионатах мира. Я отдал всего себя. Я отдал все силы на поле. Я никогда не уходил от борьбы и не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера этой мечте пришел конец. Я просто хочу, чтобы все знали, что много было сказано, много написано, было много сплетен. Но я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.

На данный момент больше сказать нечего. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока была жива... Теперь остается надеяться, что время будет хорошим советчиком и позволит каждому сделать свои собственные выводы», — написал 37-летний Роналду.

В субботу 37-летний футболист появился на поле на 51-й минуте четвертьфинальной встречи чемпионата мира со сборной Марокко (0:1).

Для Криштиану матч стал 196-м за сборную, что позволило ему повторить мировой рекорд, которым до сегодняшнего дня единолично владел кувейтец Бадер Аль-Мутава.