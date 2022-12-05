Япония — Хорватия: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
Сборная Хорватии обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 3:1 по пенальти).
Голами в основное время отметились нападающий японцев Дайдзэн Маэда и полузащитник хорватов Иван Перишич. В дополнительное команды также не смогли определить победителя.
В серии пенальти голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович отбил три из четырех ударов японской сборной и принес команде победу.
Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия
Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря.
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