Япония — Хорватия: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Хорватии обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 3:1 по пенальти).

Голами в основное время отметились нападающий японцев Дайдзэн Маэда и полузащитник хорватов Иван Перишич. В дополнительное команды также не смогли определить победителя.

В серии пенальти голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович отбил три из четырех ударов японской сборной и принес команде победу.

Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря.