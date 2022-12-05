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Влашич не считает, что от нынешней сборной Хорватии ожидают результатов ЧМ-2018

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением об изменении в команде по сравнению с чемпионатом мира в России в 2018 году.

— Считаете ли вы, что все ожидают от вас результата 2018 года?

— Не думаю. Сейчас в команде 18 новых игроков по сравнению с прошлым турниром. Это новая команда. Они были очень уверены в себе. У нас микс опыта и молодости. Не думаю о том, что будет дальше. Буду смотреть матч Бразилии и Кореи. Потом посмотрим, что будет.

— Впереди матч Бразилии и Южной Кореи. Видели, как бразильцы играют на этом чемпионате мира?

— Да, видел. Они используют весь свой арсенал игроков, это круто, что у них взаимозаменяемый состав, по сути две команды, которые способны бороться за титул. Но мы посмотрим, что будет дальше. Южная Корея — тоже хорошая команда. Да, по моему мнению, Бразилия — фаворит, но ты никогда не можешь точно знать наперед.

На чемпионате мира в России сборная Хорватии дошла до финала, в котором проиграла национальной команде Франции (4:2).

Хорваты в 1/4 финала чемпионата мира-2022 сыграют с победителем матча Бразилия — Корея, который пройдет 5 декабря.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Никола Влашич
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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