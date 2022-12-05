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Влашич: «Ливакович был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Никола Влашич (в центре).
Фото Reuters

Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу сборной Хорватии над командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

— Япония — очень хорошая команда. Они показали это на групповом этапе, когда обыграли Испанию и Германию. Сегодня их игра была очень дисциплинированный. Они оборонялись низким блоком, пытались ловить нас на контратаках. Думаю, мы доминировали и должны были выигрывать в основное время.

— Что вы сказали Ливаковичу?

— Он был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему.

— С какими эмоциями вы били свой пенальти?

— Для меня сложнее смотреть пенальти со стороны, чем бить самому. Когда ты на скамейке, ты ничего не можешь сделать. В игре же ты уверен. Тем более на прошлой неделе я тренировал пенальти.

— Насколько Перишич важен для команды?

— Он игрок мирового уровня, он забил гол, он всегда это делает. Когда на поле тяжело, он делает все возможное для команды.

— Многие думают, что сборная Хорватии — это только Лука Модрич, но это же не так?

— Мы все одна команда, каждый привносит что-то свое.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Никола Влашич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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