Вратарь сборной России Сафонов назвал Польшу особенным для себя соперником

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал жеребьевку стыковых матчей ЧМ-2022.

Национальная команда в полуфинале дома сыграет с Польшей.

«Мы только что прилетели в Москву, потом ехали до гостиницы, поэтому не успел посмотреть жеребьевку полностью, — приводит официальный сайт РФС слова Сафонова. — Что-то урывками видел, полноценно увидел только концовку. Перед жеребьевкой не стал загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не совсем правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или сложнее играть, а в итоге может получиться по-другому. Все решается в одной встрече, возможны любые расклады. В отдельном матче можно обыграть даже самого сильного соперника. Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно все что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду».

В финале победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

«Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», — подчеркнул Сафонов.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.