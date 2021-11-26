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Вратарь сборной России Сафонов назвал Польшу особенным для себя соперником

21:04
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал жеребьевку стыковых матчей ЧМ-2022.

Национальная команда в полуфинале дома сыграет с Польшей.

«Мы только что прилетели в Москву, потом ехали до гостиницы, поэтому не успел посмотреть жеребьевку полностью, — приводит официальный сайт РФС слова Сафонова. — Что-то урывками видел, полноценно увидел только концовку. Перед жеребьевкой не стал загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не совсем правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или сложнее играть, а в итоге может получиться по-другому. Все решается в одной встрече, возможны любые расклады. В отдельном матче можно обыграть даже самого сильного соперника. Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно все что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду».

В финале победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

«Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», — подчеркнул Сафонов.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
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Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214959

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