Зелимхан Бакаев: «Были готовы к любому сопернику: на стадии плей-офф не осталось слабых команд»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением об итогах жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира в Катаре.

«Жеребьевку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды.

Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму.

Два матча дома — просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира», — цитирует игрока сайт РФС.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.