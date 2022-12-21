Шунин: «Я считал немцев одними из фаворитов чемпионата мира»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин ответил на вопрос, чем ему запомнился чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Мне понравились сборные Японии и Марокко — вряд ли кто-то на них ставил, но футбол они показали очень симпатичный. Второй факт — неудача сборной Германии. Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Третий факт — хорваты стабильны и успешны на чемпионатах мира, далеко проходят. Хотелось бы, чтобы и англичане сыграли лучше, у них отличная команда сейчас. Есть молодые и очень интересные футболисты: Джуд Беллингем, Букайо Сака, Деклан Райс...» — цитирует Шунина Sport24.

Чемпионат мира-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).