Ван Гал: «Думал, что мы выиграем по пенальти, так как тренировали их»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение от Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 по пенальти).

«Я просил игроков тренировать пенальти в своих клубах, и они это делали. Это было фантастическое достижение — вернуться в игре с 0:2, поэтому тяжело проиграть по пенальти. Не могу винить себя, так как мы все правильно подготовили. Мои игроки боролись до конца, и они сейчас без сил в раздевалке. Я очень горжусь тем, что мы не проигрывали в 20 матчах. В серии пенальти мы не забили первые два, и это оказало давление на остальных исполнителей. Пенальти — это все еще лотерея, и, к счастью для Аргентины, они выиграли. Хотя признаюсь, мы думали, что выиграем по пенальти благодаря тренировкам, которые провели», — цитирует Reuters ван Гала.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.