Швайнштайгер пожелал Месси выиграть ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер похвалил лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти). В этой встрече он забил гол и сделал голевую передачу.

«Месси — человек для решающих моментов. Эти страсть и радость — он этого очень хочет. Вся Аргентина желает ему титула чемпиона мира, и я уверен, что многие другие тоже этого хотят этого», — написал Швайнштайгер в Twitter.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.