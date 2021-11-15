Ван Гал наблюдал за тренировкой сборной Нидерландов из гольф-карта
15:45
Главный тренер сборной Нидерландов не мог активно руководить тренировкой национальной команды из-за больного бедра. Но он все равно наблюдал за занятием и передвигался по полю в гольф-карте.
Специалист неудачно упал и повредил бедро после воскресной тренировки. Тренер провел вечер в больнице. Как отмечают врачи, операция ему не понадобится.
Напомним, сборные Нидерландов и Норвегии сыграют завтра, 16 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
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