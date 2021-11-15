Ван Гал наблюдал за тренировкой сборной Нидерландов из гольф-карта

Главный тренер сборной Нидерландов не мог активно руководить тренировкой национальной команды из-за больного бедра. Но он все равно наблюдал за занятием и передвигался по полю в гольф-карте.

Louis van Gaal running Netherlands training today from inside a golf cart, after he fell off his bike yesterday.



Nothing will stop that man ? pic.twitter.com/S1z9VgJOUP — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

Специалист неудачно упал и повредил бедро после воскресной тренировки. Тренер провел вечер в больнице. Как отмечают врачи, операция ему не понадобится.

Напомним, сборные Нидерландов и Норвегии сыграют завтра, 16 ноября. Начало — в 22.45 (мск).