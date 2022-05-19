В Госдуме РФ в недопуске российских арбитров на чемпионат мира в Катаре не нашли разумных доводов

Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что российских арбитров не допустили на чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Ничего, кроме сожаления, это решение ФИФА не вызывает. В свете последних событий это вполне себе ожидаемый поворот событий, — сказал Пирог «СЭ». — Мировой спорт с подачи МОК любыми путями, правдами и неправдами старается откреститься от всего русского: исключение российских спортсменов и команд, запрет на проведение международных соревнований в России, расторжение контрактов с россиянами. Безусловно, все это делается исключительно под давлением политических сил».

Также Пирог сказал, что судейское сообщество является дружной семьей.

«Что касается судей, то они, конечно, являются участниками матча, но не являются соперниками. Поэтому даже мало-мальски разумных доводов в пользу недопуска российских арбитров на чемпионат мира найти сложно. Насколько мне известно, профессиональное сообщество арбитров — это довольно дружная семья. Они вместе проходят сборы, тренируются, участвуют в семинарах, поддерживают друг друга. И очень жаль, что и сюда проникла политика», — добавил Пирог «СЭ».

Международная федерация футбола опубликовала список арбитров, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Российские судьи в него не вошли.