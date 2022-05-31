Анхель Ди Мария объявил, что уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2022

Нападающий Анхель Ди Мария сообщил, что завершит выступления за сборную Аргентины после ЧМ-2022.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

«После чемпионата мира придет время для того, чтобы уйти из сборной. У нас есть много молодых ребят, которые постепенно приближаются к мировому уровню и готовы проявить себя. После ЧМ в Катаре я отойду в сторону», — приводит Mundo Deportivo слова Ди Марии.

34-летний Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в сентябре 2008 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Америки в 2021 году.

На счету Ди Марии 24 гола и 24 результативных передачи в 121 матче за сборную Аргентины.