На матчах ЧМ-2022 впервые в истории чемпионатов мира будут работать женщины-судьи

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2022.

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу на турнире будут работать женщины-судьи. На ЧМ-2022 в качестве главных арбитров заявлены Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашита (Япония).

Ассистентками судей на ЧМ-2022 станут Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Катрин Несбитт (США).

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.