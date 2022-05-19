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Сегодня, 15:26

На матчах ЧМ-2022 впервые в истории чемпионатов мира будут работать женщины-судьи

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стефани Фраппар.
Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2022.

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу на турнире будут работать женщины-судьи. На ЧМ-2022 в качестве главных арбитров заявлены Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашита (Япония).

Ассистентками судей на ЧМ-2022 станут Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Катрин Несбитт (США).

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/36-referees-69-assistant-referees-and-24-video-match-officials-appointed-for-fifa-world-cup-qatar-2022
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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