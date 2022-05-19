На матчах ЧМ-2022 впервые в истории чемпионатов мира будут работать женщины-судьи
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2022.
Впервые в истории чемпионатов мира по футболу на турнире будут работать женщины-судьи. На ЧМ-2022 в качестве главных арбитров заявлены Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашита (Япония).
Ассистентками судей на ЧМ-2022 станут Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Катрин Несбитт (США).
Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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