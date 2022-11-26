В ФИФА сочли ошибочным пенальти, с которого Роналду установил рекорд

По информации обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, в судейском комитете ФИФА посчитали ошибочным решение американского судьи матча Португалия — Гана (3:2) Исмаила Элфата назначить пенальти, с которого Криштиану Роналду установил рекорд, забив мячи на пяти чемпионатах мира.

Также критике подвергся бразильский арбитр матча Англия — Иран Рафаэл Клаус за десять добавленных ко второму тайму минут при счете 6:1. Он следовал новым требованиям ФИФА, но слишком буквально, и в судейском комитете не поняли, откуда взялись 27 компенсированных к матчу минут, даже несмотря на долгое лечение иранского вратаря в первом тайме.

Решение о большом количестве добавленных к таймам минут — централизованное. В ФИФА решили вести борьбу за увеличение игрового времени, в связи с чем потребовали у резервных судей вести кропотливый подсчет потерянных по ходу матча секунд. Все они (затраченные на празднование голов, травмы, замены, удары от ворот и т.д.), за исключением походов игроков на подачи угловых, теперь полностью добавляются к 90 минутам игры. Для тестирования новой системы в Катаре проводится турнир местных любительских команд (он заканчивается сегодня), на котором рефери ЧМ-2022 работают по 45 минут и оттачивают новые навыки.