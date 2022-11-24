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Португалия — Гана: судья утешил Криштиану 11-метровым. Рефери ошибся

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия — Гана.

На 62-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана арбитр Исмаил Элфат ошибочно наказал африканскую команду 11-метровым ударом. Американец марокканского происхождения, чья фамилии также произносится как Эль-Фатх, усмотрел фол в действиях Мохаммеда Салису, который вел борьбу с Криштиану Роналду. Португалец коснулся мяча носком бутсы, а потом произошел незначительный контакт в ногах игроков.

Роналду долго не думал и упал. Судья, который в первом тайме не дал Криштиану забить, зафиксировав его фол на защитнике, в этот раз принял сторону звезды.

Армандо Вильярреал, еще один рефери из США, выполняющий в этой игре роль ВАР, не нашел оснований для вмешательства и не пригласил коллегу к монитору посмотреть повторы. В итоге вердикт Элфата остался в силе.

Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия - Гана.
Эпизод в матче первого тура ЧМ-2022 Португалия — Гана.

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Бразилия
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ТБ 2.5

33%

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Ф1(-1.5)

24%

2.40

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18%

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Германия 1
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ТБ 2.5

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Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

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Ф2(+1.5)

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Сборная Португалии по футболу
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