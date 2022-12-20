Выбирай лучшего защитника прошедшего чемпионата мира!
«СЭ» совместно с «ВКонтакте» запускает серию опросов по итогам чемпионата мира в Катаре.
Пользователи определяют главных героев турнира!
На очереди лучшие защитники турнира в Катаре.
Николас Отаменди — был ключевой фигурой в надежной защите чемпионов мира, а также одним из лидеров и самых опытных игроков команды.
Ашраф Хакими — один из главных творцов марокканской сенсации. Одинаково хорошо защищался на своей половине поля и перегружал чужую.
Тео Эрнандес — в самом начале ЧМ оказался единственным игроком Франции на своей позиции. Отработал весь чемпионат максимально продуктивно и даже забил победный гол в полуфинале.
Деян Ловрен — наравне с Модричем один из лидеров сборной Хорватии, обеспечивший минимальное количество пропущенных за весь турнир.