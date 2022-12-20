Выбирай лучшего защитника прошедшего чемпионата мира!

«СЭ» совместно с «ВКонтакте» запускает серию опросов по итогам чемпионата мира в Катаре.

Пользователи определяют главных героев турнира!

На очереди лучшие защитники турнира в Катаре.

Николас Отаменди — был ключевой фигурой в надежной защите чемпионов мира, а также одним из лидеров и самых опытных игроков команды.

Ашраф Хакими — один из главных творцов марокканской сенсации. Одинаково хорошо защищался на своей половине поля и перегружал чужую.

Тео Эрнандес — в самом начале ЧМ оказался единственным игроком Франции на своей позиции. Отработал весь чемпионат максимально продуктивно и даже забил победный гол в полуфинале.

Деян Ловрен — наравне с Модричем один из лидеров сборной Хорватии, обеспечивший минимальное количество пропущенных за весь турнир.