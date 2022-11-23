Уникальный день спецкора «СЭ» в Катаре! Читатели определят, что он будет делать

Журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий сейчас находится в Катаре — завтра весь день он будет в лайв-режиме в нашем Telegram-канале показывать, что окружает чемпионат мира.

Севастиан посетит матчи Швейцария — Камерун и Бразилия — Сербия, а еще — фан-зоны и достопримечательности Дохи.

Но самое главное — вы можете повлиять на репортаж. Мы будем проводить опросы среди подписчиков канала, в которых решится: что будет есть Севастиан, на чем поедет на стадион и с болельщиками какой сборной будет общаться.

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