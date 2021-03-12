В ответ на запрос «СЭ» о судьбе отборочного матча чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия УЕФА сегодня, 12 марта, сообщил следующее:

— Мы взаимодействуем с Российским футбольным союзом и футбольной ассоциацией Мальты, а также с ФИФА по поводу упомянутой игры. Однако в данный момент у нас нет для вас никакой дополнительной информации. Мы можем только предложить обратиться к регламенту ФИФА, так как отборочные матчи в Европе проходят под эгидой ФИФА.

Ранее, 12 марта, национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи сегодня сообщила, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с футбольной ассоциацией по поводу проведения на острове отборочной игры чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия. Гаучи получила право от властей страны сделать исключение для соревнований с участием сборных и разрешить проведение таких турниров.

Матч запланирован на 24 марта. Пока все идет к тому, что его разрешат провести без зрителей, а до этого мальтийской сборной можно будет в виде исключения организовать ежедневные тренировки. Сейчас это делать запрещено.

(Александр Бобров)