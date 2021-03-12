Минздрав Мальты рассказал о проведении отборочного матча ЧМ-2022 со сборной России
Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи сообщила сегодня, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с футбольной ассоциацией по поводу проведения на острове отборочной игры чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия.
Гаучи получила право от властей страны сделать исключение для соревнований с участием сборных и разрешить проведение таких турниров.
— Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жестким медицинским протоколом, — отметила Гаучи в комментарии «СЭ».
Матч запланирован на 24 марта. Пока все идет к тому, что его разрешат провести без зрителей, а до этого мальтийской сборной можно будет в виде исключения организовать ежедневные тренировки. Сейчас это делать запрещено.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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