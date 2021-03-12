Минздрав Мальты рассказал о проведении отборочного матча ЧМ-2022 со сборной России

Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи сообщила сегодня, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с футбольной ассоциацией по поводу проведения на острове отборочной игры чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия.

Гаучи получила право от властей страны сделать исключение для соревнований с участием сборных и разрешить проведение таких турниров.

— Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жестким медицинским протоколом, — отметила Гаучи в комментарии «СЭ».

Матч запланирован на 24 марта. Пока все идет к тому, что его разрешат провести без зрителей, а до этого мальтийской сборной можно будет в виде исключения организовать ежедневные тренировки. Сейчас это делать запрещено.

(Александр Бобров)