«У нас плеймейкер Гилермо?» Владимир Соловьев оценил игру сборной России
Известный телеведущий Владимир Соловьев поделился впечатлениями от игры сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Кипра.
«У нас плеймейкер Гилермо (так он назвал голкипера Гильерме — прим. «СЭ»)? Вся игра через вратаря», — написал Соловьев в Twitter.
Российская команда проводит второй матч под руководством главного тренера Валерия Карпина. В первой игре россияне сыграли в Москве вничью с Хорватией (0:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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