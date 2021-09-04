Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября
Сборная России переиграла команду Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного цикла ЧМ-2022. Российская команда одержала первую победу под руководством Валерия Карпина.
Еще в одном матче группы H Словения на своем поле с минимальным счетом одолела Мальту — 1:0.
Отметим, что 4 сентября состоится еще одна встреча в этой группе между Словакией и Кипром.
Пока турнирная таблица в группе выглядит следующим образом:
Россия — 10 очков (5 матчей), Хорватия — 7 (4), Словения — 7 (5), Словакия — 6 (4), Мальта — 4 (5), Кипр — 4 (5).
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