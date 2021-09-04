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Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября

20:55
4 сентября. Кипр — Россия — 0:2. Фото Twitter
4 сентября. Кипр — Россия — 0:2. Фото Twitter
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Сборная России переиграла команду Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного цикла ЧМ-2022. Российская команда одержала первую победу под руководством Валерия Карпина.

Еще в одном матче группы H Словения на своем поле с минимальным счетом одолела Мальту — 1:0.

Отметим, что 4 сентября состоится еще одна встреча в этой группе между Словакией и Кипром.

Пока турнирная таблица в группе выглядит следующим образом:

Россия — 10 очков (5 матчей), Хорватия — 7 (4), Словения — 7 (5), Словакия — 6 (4), Мальта — 4 (5), Кипр — 4 (5).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Иван Шитик все материалы автора

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