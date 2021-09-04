Нидерланды разгромили Черногорию, Турция победила Гибралтар

Сборная Нидерландов в матче отборочного турнира ЧМ-2022 на своем поле разгромила команду Черногории со счетом 4:0. Дубль оформил Мемфис Депай.

В другом матче группы G Турция в гостях разгромила Гибралтар — 3:0.

Турция занимает первое место (11 очков). Нидерланды идут вторыми (10). черногория и Гибралтар расположились на четвертом и шестом местах соответственно.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа G

Нидерланды — Черногория — 4:0 (1:0)

Голы: Депай, 38 — с пенальти (1:0). Депай, 62 (2:0). Вейналдум, 70 (3:0). Гакпо, 76 (4:0).

Нидерланды: Бейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Дюмфрис, Вейналдум (де Рон, 73), Классен, де Йонг (Тил, 83), Бергхайс, Депай, Гакпо (Бергвайн, 77).

Черногория: Шаркич, Томашевич, Савич (Симич, 46), Радунович, Вешович (М.Вукчевич, 51), Марушич (Хакшабанович, 64), Божович (Раичкович, 63), Лагатор, Шчекич (Вуйнович, 77), Осмаич, Мугоша.

Предупреждения: Савич, 20. Лагатор, 37. Осмаич, 67. М.Вукчевич, 78. Бергвайн, 84.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

4 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».