Португалия со счетом 2:0 обыгрывает Швейцарию после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022
Португалия обыгрывает Швейцарию после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Португальцы ушли на перерыв, ведя со счетом 2:0.
Авторами голов стал нападающий Гонсалу Рамуш и защитник Пепе.
Пепе — самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира в истории (39 лет и 283 дня).
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и остается в запасе.
Победитель этой пары 10 декабря сыграет в четвертьфинале против команды Марокко.
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