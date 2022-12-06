Португалия со счетом 2:0 обыгрывает Швейцарию после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Португалия обыгрывает Швейцарию после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Португальцы ушли на перерыв, ведя со счетом 2:0.

Авторами голов стал нападающий Гонсалу Рамуш и защитник Пепе.

Пепе — самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира в истории (39 лет и 283 дня).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и остается в запасе.

Победитель этой пары 10 декабря сыграет в четвертьфинале против команды Марокко.