Тренер сборной Армении Капаррос прокомментировал победу над Румынией

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос поделился впечатлениями после матча с командой Румынии (3:2) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я доверял нашим футболистам, мы знали, что нас ждет тяжелый вызов, потому что мы попали в сложную группу, — цитирует Капарроса NEWS.am SPORT 31 марта. — Однако футболисты сборной Армении доказали, что достойны надевать футболки национальной команды.

Я очень рад, что нам удалось добиться такого успеха. Эта победа принадлежит стране, болельщикам. Эта победа нашей страны. Все было хорошо организовано. Мы старались использовать свободные зоны соперника. Во втором тайме мы сыграли замечательно, вышли побеждать.

Эта победа принадлежит всей команде, но Эдуард Сперцян показал сильный характер. Он может стать важным футболистом для команды. То же самое можно сказать и о Жирайре Шагояне».

Сборная Армении выиграла три стартовых матча и с девятью очками лидирует в группе J.