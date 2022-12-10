Все игроки сборной Аргентины побежали к Лаутаро после победного пенальти, а Месси — к вратарю аргентинцев

Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Решающий пенальти забил Лаутаро Мартинес, после чего все игроки аргентинской команды побежали к нему кроме Лионеля Месси. Он отправился праздновать выход в полуфинал с вратарем Эмилиано Мартинесом.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.