Фердинанд назвал матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина фантастическим зрелищем

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу Аргентины над Нидерландами (2:2, по пенальти — 4:3) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Это было захватывающе. Это то, что делает футбол — столько эмоций за один вечер. Аргентина шла по инерции, а затем тактический сдвиг от голландцев. После этого они выглядели так, будто собирались бросить полотенце, а затем ситуация изменилась. В этой игре было так много разных моментов, которые сделали ее фантастическим зрелищем», — цитирует BBC Фердинанда.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.