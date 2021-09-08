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Тео Эрнандез рад своему дебюту за сборную Франции

06:08

Защитник «Милана» Тео Эрнандез во вторник, 7 сентября, сыграл свой первый матч за сборную Франции. Он отыграл 90 минут против Финляндии в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Хорошая победа. Для меня большая честь сыграть свой первый матч в синей майке. Спасибо всем за вашу поддержку», — написал Эрнандез в Twitter.

Напомним, в этом месяце 23-летний француз впервые в карьере был приглашен в сборную Франции. Однако первые два матча (против Боснии и Украины) провел на скамейке запасных.

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Евгений Козинов все материалы автора

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