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Сегодня, 12:45

Тарханов: «От Марокко больше чудес не жду. Франция победит уверенно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Российский тренер Александр тарханов выразил уверенность, что в финале ЧМ в Катаре Аргентина сыграет с Францией.

— Теперь ждете финала Аргентина — Франция?

— Конечно.

— А вдруг Марокко преподнесет сюрприз?

— Ну нет. Чудеса закончились. Думаю, французы довольно уверенно победят, взломают оборону. Возможно, увидим такой же счет. Я, честно говоря, ждал в полуфинале Аргентину и Бразилию. Но Хорватия сказала свое веское слово. Теперь, думаю, аргентинцы сразятся с французами. Очень привлекательная вывеска!

— Вам будет обидно, если Месси не выиграет титул?

— Да. Это же его последний шанс. Пусть великий футболист уйдет из сборной красиво! Я — за него.

— Но французы посильнее?

— Да, пожалуй... Но в финале все может быть. Фактор Месси никто не отменял.

Доминик Ливакович фолит на&nbsp;Хулиане Альваресе. «200-процентный пенальти. Пусть Месси уйдет красиво. Он гений» Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Александр Тарханов
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