«200-процентный пенальти. Пусть Месси уйдет красиво. Он гений» Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия
Известный российский тренер Александр Тарханов — о крупной победе Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре в интервью «СЭ».
— Болел за Аргентину. Хочется, чтобы Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, — говорит Тарханов.
— Значит, у вас хорошее настроение.
— Да. Все по делу. Абсолютно закономерная победа южноамериканцев. Хорваты неприятно удивили. Сыграли очень слабо. Видимо, все силы отдали в матче с бразильцами. В четвертьфинале они взяли верх за счет сумасшедшей самоотдачи, старания, движения, борьбы. Выгрызли выход в полуфинал! А дальше — не смогли... Мягко говоря, не убедили.
— Но 0:3 не слишком ли жестокое поражение для хорватов?
— Ну что поделать... Ошибки на ровном месте. В первом случае длинный пас прошел на Альвареса, но защитники не прервали. Дело дошло до пенальти. Во втором случае я вообще не понял, что делали хорваты. И один мог выбить мяч, и второй... Оба мимо мяча махнули... Как так? Как во дворе? Аргентинцы, конечно, этими подарками воспользовались. Вот вам и 2:0 к перерыву. Тяжело было отыграться.
— По пенальти у вас нет вопросов?
— А какие вопросы? Чистый, чистейший. 200 процентов! Ливакович сначала руками влетел в Альвареса, потом и ногами его еще сбил. Фол. Я на стороне арбитра.
— При этом до пенальти хорваты играли повеселее. Или вы не согласны?
— Да я бы так не сказал. Дебют встречи получился слишком осторожным. Хорваты больше владели мячом. Но до конкретики-то не доходило. А потом пенальти. Первый гол раскрепостил аргентинцев, они играли легко. После перерыва хорваты пытались атаковать, но опять ничего не создали.
— От Модрича ждали гораздо большего?
— Надо понимать, что Луке уже 37... Против бразильцев он сыграл просто блестяще. Но к Аргентине не восстановился. Слишком мало дней. Турнир-то скоротечный.
— Третий гол аргентинцев доказал, что Месси — лучший игрок мира за последние 15 лет?
— Месси — гений. Чего тут еще добавлять? В XXI веке он величайший футболист.
— Роналду не рядом с ним?
— Они разноплановые. Роналду скорее бомбардир. А Месси и забивает, и отдает, и ведет игру. Техника просто потрясающая. Оба великие, но мне Месси нравится больше. Очень умный футболист.
— Теперь ждете финала Аргентина — Франция?
— Конечно.
— А вдруг Марокко преподнесет сюрприз?
— Ну нет. Чудеса закончились. Думаю, французы довольно уверенно победят, взломают оборону. Возможно, увидим такой же счет. Я, честно говоря, ждал в полуфинале Аргентину и Бразилию. Но Хорватия сказала свое веское слово. Теперь, думаю, аргентинцы сразятся с французами. Очень привлекательная вывеска!
— Вам будет обидно, если Месси не выиграет титул?
— Да. Это же его последний шанс. Пусть великий футболист уйдет из сборной красиво! Я — за него.
— Но французы посильнее?
— Да, пожалуй... Но в финале все может быть. Фактор Месси никто не отменял.