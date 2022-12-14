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«200-процентный пенальти. Пусть Месси уйдет красиво. Он гений» Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Доминик Ливакович фолит на Хулиане Альваресе.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Мнение известного тренера.

Известный российский тренер Александр Тарханов — о крупной победе Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре в интервью «СЭ».

— Болел за Аргентину. Хочется, чтобы Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, — говорит Тарханов.

— Значит, у вас хорошее настроение.

— Да. Все по делу. Абсолютно закономерная победа южноамериканцев. Хорваты неприятно удивили. Сыграли очень слабо. Видимо, все силы отдали в матче с бразильцами. В четвертьфинале они взяли верх за счет сумасшедшей самоотдачи, старания, движения, борьбы. Выгрызли выход в полуфинал! А дальше — не смогли... Мягко говоря, не убедили.

— Но 0:3 не слишком ли жестокое поражение для хорватов?

— Ну что поделать... Ошибки на ровном месте. В первом случае длинный пас прошел на Альвареса, но защитники не прервали. Дело дошло до пенальти. Во втором случае я вообще не понял, что делали хорваты. И один мог выбить мяч, и второй... Оба мимо мяча махнули... Как так? Как во дворе? Аргентинцы, конечно, этими подарками воспользовались. Вот вам и 2:0 к перерыву. Тяжело было отыграться.

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси. Месси: шаг до мечты — и до Марадоны. Такая Аргентина способна уничтожить любого

— По пенальти у вас нет вопросов?

— А какие вопросы? Чистый, чистейший. 200 процентов! Ливакович сначала руками влетел в Альвареса, потом и ногами его еще сбил. Фол. Я на стороне арбитра.

— При этом до пенальти хорваты играли повеселее. Или вы не согласны?

— Да я бы так не сказал. Дебют встречи получился слишком осторожным. Хорваты больше владели мячом. Но до конкретики-то не доходило. А потом пенальти. Первый гол раскрепостил аргентинцев, они играли легко. После перерыва хорваты пытались атаковать, но опять ничего не создали.

— От Модрича ждали гораздо большего?

— Надо понимать, что Луке уже 37... Против бразильцев он сыграл просто блестяще. Но к Аргентине не восстановился. Слишком мало дней. Турнир-то скоротечный.

Футболка Лионеля Месси над родным городом аргентинца&nbsp;&mdash; Росарио.

— Третий гол аргентинцев доказал, что Месси — лучший игрок мира за последние 15 лет?

— Месси — гений. Чего тут еще добавлять? В XXI веке он величайший футболист.

— Роналду не рядом с ним?

— Они разноплановые. Роналду скорее бомбардир. А Месси и забивает, и отдает, и ведет игру. Техника просто потрясающая. Оба великие, но мне Месси нравится больше. Очень умный футболист.

— Теперь ждете финала Аргентина — Франция?

— Конечно.

Радость Лионеля Месси после выхода в&nbsp;финал&nbsp;ЧМ в&nbsp;Катаре. Быть хейтером Месси — все равно что ненавидеть Моцарта или Пушкина. Рабинер — о выходе Аргентины в финал ЧМ

— А вдруг Марокко преподнесет сюрприз?

— Ну нет. Чудеса закончились. Думаю, французы довольно уверенно победят, взломают оборону. Возможно, увидим такой же счет. Я, честно говоря, ждал в полуфинале Аргентину и Бразилию. Но Хорватия сказала свое веское слово. Теперь, думаю, аргентинцы сразятся с французами. Очень привлекательная вывеска!

— Вам будет обидно, если Месси не выиграет титул?

— Да. Это же его последний шанс. Пусть великий футболист уйдет из сборной красиво! Я — за него.

— Но французы посильнее?

— Да, пожалуй... Но в финале все может быть. Фактор Месси никто не отменял.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Александр Тарханов
6
13
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