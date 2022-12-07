Испанский журналист об отсутствии Мбаппе на тренировке Франции: «Ничего тревожного — он работал в тренажерном зале»
Стало известно, почему Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил вчерашнюю тренировку из-за работы в тренажерном зале, сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
«Килиан Мбаппе занимался в тренажерном зале, отсюда и его отсутствие на тренировках. Ничего тревожного», — написал Агилар на своей странице в Twitter.
О том, что Мбаппе пропустил тренировка сборной 6 декабря сообщил L'Equipe.
В 1/4 финала ЧМ-2022 Франция сыграет со сборной Англии 10 декабря.
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