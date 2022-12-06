Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции, сообщает L'Equipe.

По данным источника, тренерский штаб решил предоставить игроку отдых. Футболист выполняет восстановительную работу в зале. На старте ЧМ?2022 Мбаппе жаловался на боли в лодыжке.

На чемпионате мира в Катаре Мбаппе в четырех матчах забил 5 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени.