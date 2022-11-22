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Сегодня, 00:01

Сборные США и Уэльса сыграли первый ничейный матч на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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США — Уэльс — 1:1.
Фото Reuters

Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче группы В чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок американской команды Тимоти Веа.

На 82-й минуте у Уэльса появился шанс сравнять счет. Игрок сборной США Уокер Циммерман сбил Гарета Бэйла в штрафной и судья Абдулрахман Аль-Джассим назначил 11-метровый удар. Бэйл реализовал пенальти и установил итоговый счет — 1:1.

Отметим, что это первый гол для Бэйла на ЧМ и первый ничейный результат на турнире в Катаре.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), а Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
США
1:1
Уэльс

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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