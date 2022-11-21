Смородская: «Вряд ли сборная России когда-нибудь будет преклонять колено перед матчами»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как относится к акции против расизма, когда футболисты приклоняют колено.

«У меня вызывают уважение игроки сборной Англии, преклоняющих колено на ЧМ. Молодцы! — приводит Sport24 слова Смородской. — Борьба с расизмом может только приветствоваться. Наша сборная? Думаю, вряд ли сборная России сможет подхватить традицию преклонять колено перед матчами когда-нибудь. Но было бы хорошо, если в РПЛ будет такое движение против расизма».

Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем ЧМ-2022 с Ираном.