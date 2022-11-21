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Сегодня, 17:36

Смородская: «Вряд ли сборная России когда-нибудь будет преклонять колено перед матчами»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как относится к акции против расизма, когда футболисты приклоняют колено.

«У меня вызывают уважение игроки сборной Англии, преклоняющих колено на ЧМ. Молодцы! — приводит Sport24 слова Смородской. — Борьба с расизмом может только приветствоваться. Наша сборная? Думаю, вряд ли сборная России сможет подхватить традицию преклонять колено перед матчами когда-нибудь. Но было бы хорошо, если в РПЛ будет такое движение против расизма».

Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем ЧМ-2022 с Ираном.

Источник: sport24.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
9
4
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