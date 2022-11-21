Помощник посла РФ в Катаре рассказал, что на российский флаг на чемпионате мира реагируют дружелюбно

Помощник посла России в Катаре Сергей Петров рассказал, как болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре относятся к российскому флагу.

«На российский флаг реагируют очень дружелюбно. На церемонии открытия был известный болельщик из Бразилии, который прославился на нашем чемпионате мира. Подошел, сфотографировался. Местные очень тепло реагируют. Подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Из Азии, дружественных нам стран идет очень теплый отклик», — приводит ТАСС слова Петрова.

Также он ответил на вопрос об атмосфере, в которой проходит чемпионат мира.

«Всех скептиков хочется успокоить — в Катаре очень дружелюбная атмосфера, катарское население благосклонно настроено к болельщикам из всех стран. Считаю, что западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил. На мой взгляд, каждый болельщик, приезжая [в чужую] страну, должен уважать ее традиции, законы и обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно. Поэтому, считаю, здесь западники не правы», — добавил помощник посла России в Катаре.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.