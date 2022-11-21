Булыкин назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом ЧМ-2022

Бывший форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом чемпионата мира-2022 по футболу.

«Являются ли Нидерланды теневым фаворитом? Да. Наряду с Бельгией, с Англией. Но Аргентина, Бразилия и Германия — основные претенденты на титул», — приводит слова Булыкина «Спорта День за Днем».

Сборная Нидерландов играет в группе А на ЧМ-2022 с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

21 ноября в 19.00 мск команда Луи ван Гала сыграет с Сенегалом.