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Булыкин назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом ЧМ-2022

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Бывший форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом чемпионата мира-2022 по футболу.

«Являются ли Нидерланды теневым фаворитом? Да. Наряду с Бельгией, с Англией. Но Аргентина, Бразилия и Германия — основные претенденты на титул», — приводит слова Булыкина «Спорта День за Днем».

Сборная Нидерландов играет в группе А на ЧМ-2022 с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

21 ноября в 19.00 мск команда Луи ван Гала сыграет с Сенегалом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-nazval-niderlandy-tenevym-favoritom-chempionata-mira

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
0
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