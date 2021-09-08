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Гризманн гордится, что догнал Платини по голам за сборную Франции

09:58
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал новость о том, что он сравнялся с Мишелем Платини по количеству голов за сборную Франции.

«Для меня это большая гордость. Я выступаю за сборную с 2014 года, всегда стараюсь помочь команде голами, работой в атаке или защите», — приводит Goal слова Гризманна.

После дубля в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (2:0) на счету Гризманна 41 гол за национальную команду. Теперь форвард делит третье место по количеству голов за Францию с Мишелем Платини. Первое место в списке бомбардиров французской команды занимает Тьерри Анри (51 гол), на второй строчке — Оливье Жиру (46).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/griezmann-feels-great-source-of-pride-after-levelling-platini-in-/zf7b0fnkkcc41tu52statq7zn

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Иван Торопцев все материалы автора

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